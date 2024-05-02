Врачи нашли в легком российского подростка канцелярский гвоздик

В Якутии врачи нашли и извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик

В арктическом селе Оленек в Якутии врачи нашли в легких подростка канцелярский гвоздик. Об этом сообщается на сайте Центра медицины катастроф министерства здравоохранения республики.

Школьник взял в рот канцелярский гвоздь и случайно вдохнул его в легкие. Ренген показал, что инородный предмет оказался в левом главном бронхе. Врачи извлекли гвоздик в Оленекской центральной районной больнице.

«[Операция] была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства», — сообщили в Центре медицины катастроф.

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