69-я параллель
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14:56, 2 мая 202469-я параллель

Врачи нашли в легком российского подростка канцелярский гвоздик

В Якутии врачи нашли и извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик

Фото: Prosthetic Head / Wikimedia

В арктическом селе Оленек в Якутии врачи нашли в легких подростка канцелярский гвоздик. Об этом сообщается на сайте Центра медицины катастроф министерства здравоохранения республики.

Школьник взял в рот канцелярский гвоздь и случайно вдохнул его в легкие. Ренген показал, что инородный предмет оказался в левом главном бронхе. Врачи извлекли гвоздик в Оленекской центральной районной больнице.

«[Операция] была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства», — сообщили в Центре медицины катастроф.

Ранее в Москве трехлетняя девочка месяц прожила с горошиной в легком. Ребенка доставили в больницу с жалобами на кашель и подозрением на воспаление легкого, но после дополнительного обследования врачи нашли в легком девочки инородное тело — именно оно вызвало эти симптомы. Горошину из организма ребенка извлекли врачи детской больницы имени Сперанского.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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