Яна Рудковская похвасталась новой сумкой Chanel за миллионы рублей

Продюсер Яна Рудковская похвасталась новой сумкой Chanel за три миллиона рублей

Российский продюсер Яна Рудковская похвасталась в своем Telegram-канале новой сумкой Chanel за миллионы рублей.

49-летняя предпринимательница продемонстрировала на кадрах ролика изделие указанной марки, выполненное в виде черно-белого фургона с золотистой крышей. Аксессуар из круизной коллекции был украшен разноцветными надписями Chanel и Los Angeles, а его колеса были отделаны стразами. Стоимость вещи на сайте ретейлера Buyma составляет 32 118 долларов (примерно три миллиона рублей).

«Моя новая сумочка — это мой новый краш (объект обожания — прим. «Ленты.ру»). Куда бы я с ней ни пришла, все спрашивают, что это и как открывается», — отметила автор поста.

В апреле Яна Рудковская рассказала о шопинге на фоне санкций. Знаменитость призналась, что не испытывает нехватки в дизайнерских предметах гардероба, поскольку ее ассистентка выкупает желаемые вещи в Дубае и Париже.