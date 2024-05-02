Занимавшейся присвоением квартир умерших москвичей банде вынесли приговор

В Москве дали срок банде, занимавшейся присвоением квартир умерших москвичей

В Москве вынесли вынесли приговор участникам банды, занимавшейся присвоением квартир умерших жителей столицы. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, наибольшие сроки, по 17 лет колонии, получил глава и организатор банды Игорь Сафронов и его помощник Игорь Качинкин, ранее являвшийся сотрудником уголовного розыска. Остальные участники банды — всего на скамье подсудимых оказались 17 человек — получили срок от семи с половиной до 16 лет.

Как установил суд, преступная схема работала с 2015 года — сотрудник столичной полиции Игорь Качинкин снабжал остальных членов группы данными о квартирах, которые находились в собственности умерших москвичей и подлежали передаче в собственность города в качестве выморочного имущества.

Сафронов, являвшийся сотрудником столичного подразделения Росреестра изготавливал фиктивные документы, благодаря которым жилье переоформлялось на номинальных владельцев и перепродавалось с выгодой для сообщников.

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