В Госдуме объяснили отказ стран G7 от конфискации активов России

Депутат Арефьев: страны G7 побоялись ответных мер при конфискации активов России

Страны «Большой семерки» (G7) отказались от обсуждения вопроса о полной конфискации замороженных активов России, так как побоялись ответных мер, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о том, что страны G7 отказались от полной конфискации замороженных российских активов, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. «Несмотря на то что Украина продолжает настаивать на тотальном захвате российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что этот вопрос больше не обсуждается», — отмечается в публикации.

«Весь вопрос в зеркальных санкциях. Если они у нас отберут более 300 миллиардов долларов, то у нас есть возможность конфисковать у них и акции их предприятий, и у нас до сих пор еще достаточно много предприятий с иностранным капиталом, мы можем забрать у них эти акции, мы можем забрать здания посольств, консульств, которые находятся в собственности этих стран. Уже подсчитали: мы можем забрать у них больше, чем они заберут у нас. И еще дело в том, что золотовалютные резервы нельзя использовать внутри страны и использовать в том виде, в каком они есть, вот взять 300 миллиардов долларов и сейчас в бюджет влить — этого делать нельзя. Поэтому мы без них обойдемся, а вот они без того, что мы у них отберем, не обойдутся, и об этом было прозрачно сказано [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым на последнем заседании. Поэтому, скорее всего, этот вопрос решился раз и навсегда», — объяснил Арефьев.

Ранее сообщалось, что Россия может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов в случае изъятия ее активов в США.