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07:15, 3 мая 2024Ценности

Чемпионка мира по танцам показала откровенные фото с отдыха

Чемпионка мира по танцам Надежда Бычкова снялась в бикини на отдыхе в Греции

Фото: @nadiyabychkova

Украино-словенская танцовщица бальных и латиноамериканских танцев Надежда Бычкова показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя чемпионка мира и Европы посетила остров Санторини, Греция, где снялась у бассейна под открытым небом. На размещенных кадрах она предстала в белом бикини, которое подчеркивало ее спортивную фигуру. Также знаменитость распустила разделенные на прямой пробор волосы и надела солнцезащитные очки-авиаторы.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Невероятная», «Красива внутри и снаружи», «Выглядишь потрясающе», «Такая стройная и сексуальная», — восхитились пользователи сети.

В феврале американская чемпионка мира по легкой атлетике Ша'карри Ричардсон снялась в откровенном наряде для коллаборации модных брендов Nike и Jacquemus.

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      Карина Черных
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