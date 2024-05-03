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09:02, 3 мая 2024Экономика

Квартиры россиян заметно обмельчали

Из-за сокращения площади квартир россияне стали чаще интересоваться кладовками

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва» 

За последние три года квартиры россиян заметно обмельчали — медианная площадь сократилась во всех категориях такого жилья. На этом фоне повысился спрос на кладовки, выяснили аналитики сервиса «СДЭК Кладовка», «Домклик», и ГК «Инград» в совместном исследовании. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным экспертов «Домклика», медианная площадь одно-, двух- и трехкомнатных квартир уменьшилась на 13-14 процентов (примерно на 5-10 квадратных метров). Сильнее всего обмельчали четырехкомнатные квартиры — их площадь уменьшилась на 29 процентов (более чем на 30 квадратных метров).

При этом спрос россиян сместился в сторону студий и однокомнатных квартир — с начала 2021 года их доля выросла с 40 до 53 процентов, отмечают специалисты. В связи с этим люди все чаще стали хранить вещи в личных или арендованных кладовых. Так, по данным сервиса «СДЭК Кладовка», за последние полгода спрос на удаленное хранение увеличился на 38 процентов.

Чаще всего россияне хранят в таких помещениях ненужные и памятные вещи, мебель и технику во время ремонта, велосипеды и снегоходы, когда для них не сезон. Средний срок хранения достигает пяти месяцев, уточнили эксперты. В ГК «Инград» отметили, что доля кладовых помещений, которые доступны для приобретения жильцами в новостройках находится в диапазоне от 30 до 50 процентов от общего количества квартир. Этого достаточно для удовлетворения спроса на кладовки, подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что при сделке с квартирой каждый четвертый россиянин вдобавок покупает кладовое помещение.

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      Нина Ташевская
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