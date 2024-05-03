Любовь Аксенова в откровенном образе снялась для журнала

Актриса Любовь Аксенова в мини-шортах и бюстгальтере снялась для журнала

Российская актриса Любовь Аксенова в откровенном образе снялась для журнала «Собака.ru». Соответствующий кадр появился на сайте издания.

В рамках фотосессии 34-летняя звезда сериала «Бывшие» надела черные атласные мини-шорты и бюстгальтер отечественного бренда 404 Not found. Также она позировала в распахнутом оверсайз-пальто марки Viva Vox.

Фото: Марина Клюковская / sobaka.ru

В то же время артистка примерила серьги, кольца и колье Alrosa и подчеркнула губы и скулы косметикой персикового оттенка. Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в розовом платье без бретелей с эффектом мокрой ткани бренда Amplituda.

В апреле Любовь Аксенова в облегающем мини-платье с глубоким декольте посетила Московский международный кинофестиваль (ММКФ).