На Камчатку доставят новый пирс для кораблей ТОФ

На Камчатку доставят новый пирс ПМ-61м1 для кораблей ТОФ

Из Приморья на Камчатку планируется доставить новый пирс ПМ-61м1, предназначенный для кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Доставку планируется осуществить в ближайшее время при помощи одного из буксиров отряда судов обеспечения. Соответствующее оборудование заменит устаревшие секции плавпирса. Работы по монтажу выполнит личный состав 261 отдела морской инженерной службы и отделения плавучих причалов. Для этого планируется использовать плавучие краны и водолазные катера.

Металлический плавпричал ПМ-61м1 изготовлен судостроительным заводом Восточная верфь. В длину он достигает 36 метров, в ширину — 8,2 метра. Пирс предназначен для одновременной стоянки двух подводных лодок или надводных кораблей, а также их обслуживания.

В апреле агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что группа морских тральщиков провела за тралами корабли флота через минные заграждения условного противника в ходе учений на Камчатке.