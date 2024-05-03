Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 3 мая 2024Наука и техника

На Камчатку доставят новый пирс для кораблей ТОФ

На Камчатку доставят новый пирс ПМ-61м1 для кораблей ТОФ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из Приморья на Камчатку планируется доставить новый пирс ПМ-61м1, предназначенный для кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Доставку планируется осуществить в ближайшее время при помощи одного из буксиров отряда судов обеспечения. Соответствующее оборудование заменит устаревшие секции плавпирса. Работы по монтажу выполнит личный состав 261 отдела морской инженерной службы и отделения плавучих причалов. Для этого планируется использовать плавучие краны и водолазные катера.

Металлический плавпричал ПМ-61м1 изготовлен судостроительным заводом Восточная верфь. В длину он достигает 36 метров, в ширину — 8,2 метра. Пирс предназначен для одновременной стоянки двух подводных лодок или надводных кораблей, а также их обслуживания.

В апреле агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что группа морских тральщиков провела за тралами корабли флота через минные заграждения условного противника в ходе учений на Камчатке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше