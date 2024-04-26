Российские тральщики провели корабли ТОФ через мины

Тральщики провели корабли ТОФ через мины в ходе учений на Камчатке

Группа морских тральщиков Тихоокеанского флота (ТОФ) России провела за тралами корабли ТОФ через минные заграждения условного противника в ходе учений на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатке минно-тральная группа ТОФ в составе морских тральщиков "Анатолий Шлемов", "Петр Ильичев" и "Яков Баляев" приняла участие в зачетных тактических учениях в рамках контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

В ходе учений в морском полигоне в Авачинском заливе отряд тральщиков выполнил поиск и уничтожение морских донных мин при помощи контактных и неконтактных тралов.

Отмечается, что один из тральщиков применил штатный безэкипажный катер с гидроакустическим комплексом «Неман-ШПС» для поиска мин условного противника. Макеты плавающих морских мин в ходе учений уничтожили огнем артиллерийской установки АК-306.

В январе стало известно, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге заложили новый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит», который войдет в состав Северного флота.