На территории вуза в российском городе нашли редкий цветок

На территории СОГУ во Владикавказе нашли пыльцеголовник длиннолистный

На территории Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) во Владикавказе нашли внесенное в Красную книгу растение. Об этом пишет портал «15-й регион».

Речь идет о редком цветке — пыльцеголовнике длиннолистном. Отмечается, что появление краснокнижного растения в черте российского города — примечательное событие, поэтому его сразу же огородили.

«Теперь за ним будут наблюдать университетские ботаники с биологического факультета», — отметили в пресс-службе вуза.

По данным издания, в настоящее время это растение охраняется в государственных природных заповедниках — Кавказском, Северо-Осетинском, Ялтинском, Карадагском и Крымском, а также в четырех национальных парках России.

Ранее в России нашли редкий краснокнижный гриб — саркосому шаровидную — также известный в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Гриб, занесенный в Красную книгу России, обнаружили на Урале.