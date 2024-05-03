На Украине обнаружили нехватку рабочей силы

Нацбанк Украины заявил о сокращении численности рабочей силы в стране

На Украине в 2023 году на четверть сократилась численность рабочей силы. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка страны (НБУ), который появился на сайте регулятора.

Согласно оценкам НБУ, в 2023 году рабочая сила среди гражданского населения от 15 до 70 лет сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021-м. «Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов», — говорится в отчете.

Кроме того, на ситуацию повлияла мобилизация, демографические потери и переход населения в категорию экономически неактивного, заявили в НБУ.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ предрек сокращение населения Украины до 25 миллионов человек после окончания конфликта. Экономически активное ядро будут составлять 7-8 миллионов жителей страны, тогда как еще несколько лет назад их число достигало 17 миллионов.