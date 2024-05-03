Аналитик Меркурис: власти Киева тайно признают, что скоро потеряют Донбасс

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские власти в Киеве «тайно признают», что Вооруженные силы страны (ВСУ) скоро окончательно потеряют территории Донбасса в пользу российских военнослужащих. Об этом Меркурис заявил в эфире YouTube-канала Duran.

«Ключевая задача [украинских военных] сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — заявил он, отметив, что на многих участках фронта украинская оборона начинает рушиться.

Ранее бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что из-за тяжелой ситуации на фронте военные ВСУ массово дезертируют и сбегают с поля боя. «Мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен», — заявил экс-офицер.