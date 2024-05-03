Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 3 мая 2024Мир

На Западе указали на признание Киева в потере территорий Донбасса

Аналитик Меркурис: власти Киева тайно признают, что скоро потеряют Донбасс

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские власти в Киеве «тайно признают», что Вооруженные силы страны (ВСУ) скоро окончательно потеряют территории Донбасса в пользу российских военнослужащих. Об этом Меркурис заявил в эфире YouTube-канала Duran.

«Ключевая задача [украинских военных] сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — заявил он, отметив, что на многих участках фронта украинская оборона начинает рушиться.

Ранее бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что из-за тяжелой ситуации на фронте военные ВСУ массово дезертируют и сбегают с поля боя. «Мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен», — заявил экс-офицер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

      В Госдуме оценили возможность отрезания Калининграда от России

      В ЕС признали дружеские отношения с Россией у некоторых членов объединения

      В Британии раскрыли судьбу Донбасса

      Жулин рассказал о снятии с поезда из-за выпитой банки пива

      Евросоюз пригрозил России принять меры из-за кибератаки на Германию

      Исчезнувший со всем экипажем корабль нашли спустя 115 лет. Что с ним случилось и почему его считали проклятым?

      Пережившие сексуальное насилие мужчины рассказали о главных переживаниях

      Microsoft запретила полиции США следить за людьми

      На Западе указали на признание Киева в потере территорий Донбасса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше