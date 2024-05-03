Названо точное место ликвидации украинского диверсанта под Петербургом

47news: украинский диверсант ликвидирован у деревни Покизен-Пурская Ленобласти

Предполагаемого украинского диверсанта ликвидировали у деревни Покизен-Пурская в Пудостьском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области. Точное место назвало издание 47news.

Также опубликовано фото и видео с места, где после ликвидации работает следственная группа ФСБ. На кадрах вдали посреди поля видна долговременная огневая точка (ДОТ) времен Великой Отечественной войны, в которой укрывался диверсант. Уточняется, что место оцеплено.

Ранее 3 мая сообщалось, что под Санкт-Петербургом ФСБ ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, который, как утверждается, прибыл из Литвы в Россию для совершения терактов.

Мужчина якобы был агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также являлся членом запрещенной в России террористической организации. По данным Telegram-канала Mash, он мог быть пособником террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

