Ольга Кабо получила награду от Путина

Актриса Кабо получила медаль «За труды в искусстве и культуре» от Путина

Российская актриса Ольга Кабо получила награду от президента Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Кабо наградили медалью «За труды в культуре и искусстве» за многолетнюю работу и вклад в развитие указанных сфер. С аналогичной формулировкой знак отличия получила актриса Московского театра «У Никитских ворот» Наталья Корецкая.

Кабо известна зрителям по ролям в фильмах «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго», «Сильная слабая женщина». Актриса также играет на сцене Государственного академического театра имени Моссовета.

Ранее стало известно, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получит от Путина российский эстрадный певец Стас Михайлов. Михайлова наградят «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность».