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16:13, 3 мая 2024Экономика

В затопленном Оренбурге подскочили ставки на аренду

Ставки на аренду жилья в Оренбурге выросли на 30-50 % после паводков
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Арендные ставки в Оренбурге резко подскочили на фоне паводков. Наймодатели поднимают цены на 30-50 процентов, передает портал «Южный Урал».

Если полгода назад однокомнатную квартиру в городе можно было снять за 15 тысяч в месяц, то сейчас расценки выросли как минимум до 22 тысяч рублей без учета «коммуналки». Съемное жилье подорожало не только для тех, кто остался без крыши над головой из-за наводнения, но и для остальных арендаторов. Так, местный житель жалуется, что хозяйка подняла плату на 5 тысяч, объяснив это трудной жизненной ситуацией — ее собственный дом в поселке Овощевод оказался затоплен. Другие считают повышение аренды оправданным из-за компенсаций пострадавшим от паводков. По их мнению, выплаты покроют расходы нанимателей.

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В отличие от квартировладельцев агенты недвижимости договорились не завышать стоимость своих услуг. «Когда началось наводнение и стало ясно, что людям на время ремонта старого, покупки или строительства нового жилья придется снимать квартиры, мы в своих риелторских чатах договорились не повышать цены на свои услуги. Но на арендодателей повлиять не можем», — поделилась оренбургский риелтор Юлия Шарабарова.

Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке съемного жилья эксперты не берутся. Они напоминают, что компенсации будут выплачивать в течение трех месяцев. Кроме того, Оренбург активно застраивается, и со временем горожанам станут доступны новые квартиры. Без повального спроса цены на аренду не смогут держаться на нынешнем уровне.

Ранее Ирек Файзуллин заявил, что почти половина домов, пострадавших от паводков в Оренбуржье, не подлежит восстановлению. Глава Минстроя добавил, что граждане, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты, чтобы обзавестись новым жильем.

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      Виктория Клабукова
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