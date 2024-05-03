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17:57, 3 мая 2024Экономика

Петербургу предрекли длительные заморозки

Синоптик Ильин спрогнозировал длительные заморозки в Санкт-Петербурге

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются длительные заморозки. Такую погоду региону предрек синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

По прогнозам метеоролога, в понедельник, 6 мая, температура воздуха будет достигать плюс 7–9 градусов Цельсия днем и до 2 градусов тепла — ночью. Во вторник ночью возможен дождь со снегом, а днем — просто небольшой дождь.

«Среда, четверг — без существенных осадков. Очередные дожди начнутся с пятницы. Максимальная дневная температура будет находиться в пределах 5–10 градусов. Небольшое потепление может произойти только к выходным. В ночные часы ожидаются заморозки практически в течение всей недели. То есть плюс два, минус два», — рассказал Ильин.

Теплее всего в Северо-Западном федеральном округе будет в Калининградской области — там воздух прогреется до 18-20 градусов Цельсия в понедельник. Однако возможны грозовые дожди, предупредил синоптик.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что заморозки в Москве и области могут продлиться до середины мая. Метеорологи отметили, что ничего необычного в таких явлениях для Центральной России нет.

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      Анна Аверьянова
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