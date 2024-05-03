Посол ЕС предупредила Украину о трудностях при получении новой помощи

Посол ЕС Матернова: получение Украиной новой помощи осложнится без отчетности

Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова заявила, что власти страны могут столкнуться с проблемами при получении новой помощи от организации. Об этом она сообщила в интервью украинскому телеканалу «1+1», опубликованном на УouTube.

Матернова предупредила Украину о трудностях при получении новой помощи и отметила, что этот процесс осложнится без предоставления необходимой отчетности. «Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры», — отметила она.

Дипломат добавила, что кроме военной помощи Киев «получает очень серьезные поступления в бюджет», что ведет к выполнению «определенных требований». Если европейским гражданам покажется, что ЕС выделяет республике средства «без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США о выделении помощи Киеву. По словам министра, Киеву будет недостаточно поддержки Вашингтона.