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16:51, 3 мая 2024Культура

Пригожин рассказал о тайно подкармливающих его официантах

Пригожин признался, что официанты подкармливают его втайне от Валерии

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что официанты в ресторанах подкармливают его втайне от жены, российской певицы Валерии. Его слова приводит «Пятый канал».

Медиаменеджер признался, что ему тяжело даются диеты, так как он не может отказаться от вкусных блюд. При этом певица тщательно следит за своим питанием и занимается спортом. «Официанты меня подкармливают специально. Йось, пойдем мы тебя покормим. Они уже знают, что Лера строгая», — сказал продюсер.

Он отметил, что супруга следит за его рационом, поэтому по утрам пара регулярно взвешивается. «А у нас контрольное взвешивание с утра идет, поэтому по весам понятно, что я ел», — добавил он.

Ранее Валерия назвала раздражающую черту своего супруга. Артистка поведала, что ее раздражает громкий голос ее мужа. По ее словам, благодаря тембру и темпераменту Пригожин может заполнить собой все пространство, что является и преимуществом, и недостатком одновременно.

ЖЗЛ
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