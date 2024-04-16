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13:03, 16 апреля 2024Культура

Валерия назвала раздражающую черту своего супруга Иосифа Пригожина

Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос супруга Иосифа Пригожина

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская певица Валерия назвала раздражающую черту своего супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Своим мнением она поделилась в программе «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Артистка поведала, что ее раздражает громкий голос ее мужа. По ее словам, благодаря тембру и темпераменту Пригожин может заполнить собой все пространство, что является и преимуществом, и недостатком одновременно.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю. (…) Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», — поделилась Валерия.

Исполнительница добавила, что ее супруг решает рабочие вопросы в экспрессивной манере, что ей тоже не нравится.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как певица Алла Пугачева строила козни против его жены Валерии.

ЖЗЛ
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