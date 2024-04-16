Валерия назвала раздражающую черту своего супруга Иосифа Пригожина

Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос супруга Иосифа Пригожина

Российская певица Валерия назвала раздражающую черту своего супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Своим мнением она поделилась в программе «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Артистка поведала, что ее раздражает громкий голос ее мужа. По ее словам, благодаря тембру и темпераменту Пригожин может заполнить собой все пространство, что является и преимуществом, и недостатком одновременно.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю. (…) Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», — поделилась Валерия.

Исполнительница добавила, что ее супруг решает рабочие вопросы в экспрессивной манере, что ей тоже не нравится.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как певица Алла Пугачева строила козни против его жены Валерии.