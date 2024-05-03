Россиянин избил прохожего и получил восемь лет колонии

Под Мурманском мужчина получил восемь лет колонии за убийство прохожего

В Мурманской области 24-летний местный житель получил восемь лет лишения свободы за избиение до смерти прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

Мужчина сужден по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло в апреле 2023 года на одной из улиц Снежногорска. Тогда подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил 51-летнего мужчину. Фигуранту встречный не понравился, так как выглядел неопрятно и от него пахло алкоголем. Из-за этого осужденный избил мужчину. От полученных травм он не выжил.

Ранее сообщалось, что суд в Башкирии арестовал жителя Салавата, который до смерти избил свою 39-летнюю подругу и обнимался с ее телом.