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18:12, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО за поджог вышки сотовой связи

Суд арестовал юношу за поджог вышки сотовой связи в Ивановской области

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Ивановский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 18-летнему жителю поселка Лежнев, обвиняемому в поджоге трансформаторной будки базовой станции сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Юноша отправлен в СИЗО до 30 июля по ходатайству следственных органов. Ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении имущества.

О задержании молодого человека сообщалось 2 мая. Он в ночь на 1 мая сжег вышку сотовой связи в деревне Жуково за гонорар в размере 350 тысяч рублей. Юноша пошел на преступление после получения сообщения от неизвестного мужчины в мессенджере Telegram. Тот предложил фигуранту подзаработать и заказал поджог.

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      Любовь Ширижик
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