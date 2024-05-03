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12:52, 3 мая 2024Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

Шойгу заявил, что с начала года ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 111 тысяч человек

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) свыше 111 тысяч человек. Данные об этом раскрыл глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также с января российские войска лишили Украину 21 тысячи единиц вооружения и военной техники, заявил министр на селекторном совещании с руководящим составом Российской армии.

Шойгу добавил, что для восполнения потерь на Украине ужесточили мобилизацию. «Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», — подчеркнул он.

По данным министра, в апреле суточные потери ВСУ выросли до тысячи военнослужащих.

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Ранее Шойгу заявил, что по состоянию на 23 апреля общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Он подчеркнул, что высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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