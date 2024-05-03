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13:22, 3 мая 2024Россия

Собравших миллионы рублей для подростка с лейкозом россиян возмутила его могила

В ХМАО возмутились могиле мальчика, на лечение которого собрали 20 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) волонтеры возмутились состоянием могилы 17-летнего Антона Кульша, на лечение которого собрали более 20 миллионов рублей. Видео с кладбища опубликовало интернет-издание NEFT.

На кадрах виден облезлый крест на могиле мальчика и разбросанные старые искусственные цветы. Рядом похоронена бабушка подростка, могила которой находится в нормальном состоянии.

Соседка семьи Кульш, сделавшая запись, считает, что мать ребенка растратила деньги, собранные на его лечение. При этом волонтеры, увидев фотографии и ролик, заявили, что собирали на благоустройство могилы отдельную сумму.

Как пишет издание, у Антона Кульша был острый лимфобластный лейкоз — злокачественное заболевание крови и костного мозга. Средства на лечение собирали жители из разных концов Югры, устраивая благотворительные концерты и флешмобы. Однако врачам не удалось спасти мальчика, в 2020 году его похоронили. Как утверждают авторы материала, незадолго до этого семья подростка переехала из Когалыма в поселок Опытный под Минском, где купила коттедж, предположительная стоимость которого — 13 миллионов рублей.

Мать мальчика отвергла обвинения в растрате. Россиянка утверждает, что перечислила собранные деньги на лечение другим детям, а жилье в Белоруссии купила на деньги от продажи дома своего отца. Она также отрицает, что на благоустройство могилы собиралась отдельная сумма. Она заявила, что планирует судиться с теми, кто распространяет эту информацию. «Памятник поставим попозже. Это мою соседку волновать не должно», — цитирует мать подростка NEFT.

Ранее в Челябинской области ушедший из семьи мужчина потребовал выплату за сына, смертельно раненного на специальной военной операции. Как сообщила мать военнослужащего, она развелась с отцом солдата, когда их ребенку было три года, после чего воспитанием мальчика занимался отчим.

ЖЗЛ
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