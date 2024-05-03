Стало известно об уничтожении российскими военными моста для снабжения ВСУ

Рогов: ВС РФ уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ

Российские военные уничтожили мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, мост поразила фронтовая авиация, удар по сооружению был нанесен высокоточной ракетой. Рогов уточнил, что через мост перебрасывали основные силы и вооружение в сторону села Урожайное.