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18:56, 3 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении российскими военными моста для снабжения ВСУ

Рогов: ВС РФ уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ
Архивный кадр

Архивный кадр. Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, мост поразила фронтовая авиация, удар по сооружению был нанесен высокоточной ракетой. Рогов уточнил, что через мост перебрасывали основные силы и вооружение в сторону села Урожайное.

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      Кристина Есикова
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