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09:30, 3 мая 2024Россия

Актеры, режиссеры и ведущие научат московских школьников читать стихи

Вице-мэр Ракова: знаменитости научат московских школьников читать стихи

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Известные актеры, режиссеры и ведущие в рамках новой рубрики «Московской электронной школы» (МЭШ) научат московских школьников читать стихи русских поэтов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проекты столичного образования непрерывно модернизируются, становятся максимально удобными и понятными для школьников, — отметила вице-мэр. — Так, чтобы развивать у детей интерес к русской литературе, мы предлагаем знакомиться с ней в привычном для них видеоформате».

В коротких видеороликах знаменитости декламируют басни И. А. Крылова, стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского и других поэтов. Среди чтецов — участник «Квартета И» Камиль Ларин, директор киностудии «Мосфильм» и режиссер Карен Шахназаров, актер театра и кино Сергей Шакуров, а также актер Даниил Спиваковский, телеведущая Эвелина Бледанс, дрессировщик Эдгард Запашный и другие.

Сейчас в МЭШ доступно более 20 видеороликов, рубрика будет пополняться. «Когда на занятиях по литературе дети будут изучать творчество поэтов, учитель сможет прикрепить видео к уроку. Это поможет лучше освоить материал и, возможно, глубже проникнуться русской культурой», — отметила Ракова.

В общей сложности в библиотеке МЭШ собрано свыше 1,6 миллиона единиц образовательного контента, в частности — видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения, произведения художественной литературы. В Соцкомплексе подчеркивают, что обеспечение московских школьников современными цифровыми сервисами способствует повышению эффективности учебного процесса и грамотному планированию времени, что соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

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      Инга Разумовская
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