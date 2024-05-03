В Госдуме оценили возможность отрезания Калининграда от России
Депутат Госдумы Александр Толмачев дал оценку словам финского политика Мики Аалтола, который предложил отрезать Калининград от России. Он исключил такую возможность, подчеркнув, что в данном регионе сосредоточена мощнейшая войсковая группировка, сообщает РИА Новости.
«Нашим недружественным соседям не может быть неизвестно, что в области сосредоточена, в том числе, мощнейшая войсковая группировка. Отрезать регион не удастся», — заявил Толмачев.
По его словам, тем, кто выступает с подобными предложениями, стоит следить за целостностью собственных государств, сосредоточившись на своих проблемах. Он отметил, что Калининград не дает покоя большому количеству европейцев из-за уникального географического положения.
Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление Аалтола, рассказал, что в Финляндии нашелся еще один политик, который решил сделать себе имя на русофобской повестке. Он подчеркнул, что это становится тенденцией.