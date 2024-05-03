В Госдуме оценили возможность отрезания Калининграда от России

Депутат Толмачев исключил возможность отрезания Калининграда от России

Депутат Госдумы Александр Толмачев дал оценку словам финского политика Мики Аалтола, который предложил отрезать Калининград от России. Он исключил такую возможность, подчеркнув, что в данном регионе сосредоточена мощнейшая войсковая группировка, сообщает РИА Новости.

«Нашим недружественным соседям не может быть неизвестно, что в области сосредоточена, в том числе, мощнейшая войсковая группировка. Отрезать регион не удастся», — заявил Толмачев.

По его словам, тем, кто выступает с подобными предложениями, стоит следить за целостностью собственных государств, сосредоточившись на своих проблемах. Он отметил, что Калининград не дает покоя большому количеству европейцев из-за уникального географического положения.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление Аалтола, рассказал, что в Финляндии нашелся еще один политик, который решил сделать себе имя на русофобской повестке. Он подчеркнул, что это становится тенденцией.