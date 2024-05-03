В Калининграде ответили на предложение отрезать регион от России

Шендерюк-Жидков: в НАТО побоятся отрезать Калининградскую область от России

Похоже в Финляндии нашелся еще один политик, который решил сделать себе имя на русофобской повестке, что, к сожалению, уже становится тенденцией, сказал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на прозвучавшее в Финляндии предложение отрезать регион от России.

Ранее финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. «Помехи в GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я бы посоветовал не злоупотреблять нашим миролюбием, Россия будет действовать на своей территории так, как считает нужным. При этом руководство любой страны НАТО прекрасно знает, что любая попытка ограничить сообщение между Калининградской областью и основной территорией Российской Федерации будет резко пресечена ответными действиями, и потому побоится пойти на какие-то ограничения», — ответил Шендерюк-Жидков.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться.

27 апреля пассажирский самолет авиакомпании Finnair прервал посадку в Тарту, Эстония, из-за помех GPS. В глушении сигналов над Европой опять попытались обвинить Россию.