В Харькове сообщили о серии авиаударов

Глава Харьковской ОВА Синегубов: зафиксированы удары по Холодногорскому району

Серия ударов, предположительно, корректируемыми авиабомбами (КАБ) была нанесена по Харькову. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Зафиксированы удары по Холодногорскому району Харькова. Предварительно — КАБ», — говорится в публикации.

Какие именно объекты подверглись авиаударам, не уточняется.

Ранее стало известно о ракетном ударе в районе железнодорожного вокзала в пригороде Харькова. По словам координатора николаевских партизан Сергея Лебедева, всего было зафиксировано пять прилетов.