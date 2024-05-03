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14:32, 3 мая 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о серии авиаударов

Глава Харьковской ОВА Синегубов: зафиксированы удары по Холодногорскому району

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия ударов, предположительно, корректируемыми авиабомбами (КАБ) была нанесена по Харькову. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Зафиксированы удары по Холодногорскому району Харькова. Предварительно — КАБ», — говорится в публикации.

Какие именно объекты подверглись авиаударам, не уточняется.

Ранее стало известно о ракетном ударе в районе железнодорожного вокзала в пригороде Харькова. По словам координатора николаевских партизан Сергея Лебедева, всего было зафиксировано пять прилетов.

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      Глеб Палехов
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