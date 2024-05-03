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14:03, 3 мая 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе России в районе железнодорожного вокзала под Харьковом

Лебедев: ВС РФ ударили в районе железнодорожного вокзала в Харьковской области

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, было зафиксировано пять прилетов в 12:30 в населенном пункте. Лебедев отметил, что на вокзал прибывала техника и личный состав для ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил координатор подполья, затем военных и вооружение отправляют на купянское и изюмское направление.

Ранее Лебедев заявил, что ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Харьковской области. По его данным, произошло два взрыва в пригороде Чугуева. Он отметил, что у складов всю неделю разгружались грузовики.

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