Подполье сообщило об ударе ВС России по складам боеприпасов ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВС России нанесли удар в Харьковской области по складам боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, два взрыва раздались в пятницу днем в пригороде Чугуева в Харьковской области.

«Взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители Харькова сообщают, что взрывы были такой мощности, что громко было даже в Слободском районе города», — добавил Лебедев.