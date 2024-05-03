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12:40, 3 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе ВС России по складам боеприпасов ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВС России нанесли удар в Харьковской области по складам боеприпасов ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, два взрыва раздались в пятницу днем в пригороде Чугуева в Харьковской области.

«Взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители Харькова сообщают, что взрывы были такой мощности, что громко было даже в Слободском районе города», — добавил Лебедев.

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      Екатерина Грищенко
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