В России вырос спрос на подержанные мотоциклы

«Автостат»: рынок мотоциклов с пробегом вырос в России на 10 процентов

Продажи подержанных мотоциклов в России выросли в первом квартале 2024 года до 9139 штук, что на 10 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».

В материалах отмечается, что объем вторичного рынка мототехники РФ в январе-марте превысил показатели первичного более чем в 2,5 раза. В эти месяцы в стране было продано 3516 новых мотоциклов, уточнило агентство.

В указанный период около 20 процентов реализованного спроса на мотоциклы с пробегом пришлось на продукцию японской Honda (1860 штук). В тройку лидеров вошли представляющие ту же страну Yamaha (1426 штук) и Suzuki (875 штук).

Ранее аналитики «Авито Авто» назвали топ-5 самых популярных среди россиян в 2023 году марок подержанных мотоциклов. Возглавил его отечественный «Иж» со средней ценой, составляющей в зависимости от моделей, 32 и 40 тысяч рублей. Следом за ним в списке упоминались китайский бренд Kayo, а также Honda, Yamaha и «Урал».