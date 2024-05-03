В сети заступились за высмеянного девушкой с сайта знакомств россиянина

В соцсети X (бывшая Twitter) стал вирусным пост девушки, которая раскритиковала мужчину по имени Евгений из приложения для знакомств. Многие пользователи возмутились ее публикацией и заступились за мужчину, а пост ее стал мемом.

«Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что...», — написала пользовательница с ником @Aroshka_LA и добавила к посту скриншот с фотографией мужчины. Согласно профилю в приложении знакомств, его зовут Евгений, ему 42 года.

«Обычный мужчина, весьма приятный внешне», «Вообще у мужчины очень выразительная внешность», «Обычный мужик, без фильтров и суперспособностей по селфи в идеальном ракурсе, который просто ищет спутницу, не догадываясь о том, что его будут осуждать всем интернетом», — поддержали Евгения пользователи X. Многие назвали поступок девушки гадким и обвинили ее в отсутствии такта и эмпатии. Комментаторы также нашли фотографии самой @Aroshka_LA и принялись критиковать ее внешность.

Кроме того, снимок мужчины в сети отредактировали и «поместили» на обложки журналов. «Человеком года по версии журнала Time признан 42-летний Евгений», «Топ-3 самых красивых мужчин прямо сейчас: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу, Евгений, 42 года», «Как денди лондонский одет, Евгений, сорок с чем-то лет», — поиронизировали в соцсети. Кто-то в шутку понадеялся, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Евгения.

Некоторые мужчины стали делиться в X своими фотографиями, указывая при этом свой возраст. Автор поста же на фоне массового осуждения сначала ограничила доступ к своему профилю, а позднее удалила его.

Издание Baza сообщило, что в действительности Евгению 50 лет и он работает бетонщиком в Брянской области. Мужчина был не в курсе своей популярности в интернете и заявил, что шумиха в соцсетях ему безразлична.

Ранее героем мемов в X стал бизнесмен Марк Цукерберг, попавший в неловкую ситуацию на турнире UFC. Пользователи высмеяли поведение предпринимателя.