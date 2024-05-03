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13:31, 3 мая 2024Мир

В США заявили о контролировании Зеленского жуликами

Конгрессвумен Спартц: Зеленский находится под контролем жуликов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Владимир Зеленский находится под контролем своего окружения, которое состоит из жуликов и сомнительных личностей. Об этом заявила конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью Daily Caller.

«Он [Зеленский] легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него (...) Его пугают военные и любые сильные индивиды. К сожалению, во многих героических людях он видит политических оппонентов и пытается их уничтожить», — рассказала политик.

Спартц также подчеркнула, что Зеленский принимает многие решения не на основе стратегического планирования, а пользуясь «театральными представлениями». По ее словам, он прежде всего думает о собственном пиаре.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский считал риски для Украины в отношениях с Россией и странами Запада «фигней», рассчитывая на свои «артистические данные» и «умение включить обаяшку». По его мнению, подобная стратегия Киева не помогает даже в отношениях со странами Европы.

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      Максим Габриелян
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