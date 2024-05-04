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14:27, 4 мая 2024Силовые структуры

38 полуголых женщин задержали в Москве

В Москве задержали 38 женщин по подозрению в проституции

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержали десятки полуголых женщин. Всех их подозревают в занятии проституцией, сообщает Telegram-канал Shot.

38 женщин задержали в ходе рейда, проведенного в одном из мужских клубов столицы. В МВД сообщили, что клиентам этого заведения оказывают интимные услуги.

Задержанных доставили в отдел полиции, где с ними провели беседу. Им грозит штраф за занятие проституцией. В отношении руководства клуба начата проверка.

Ранее жительница Башкирии похитила подругу и заставила ее заниматься проституцией. Девушке удалось сбежать, после чего она обратилась в полицию. Ее знакомая получила семь лет колонии.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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