Боня предложила фанатам заплатить шесть миллионов рублей за выход с ней в свет

Боня предложила купить поход с ней на кинофестиваль за шесть миллионов рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня предложила фанатам заплатить миллионы рублей за выход с ней в свет. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 44-летняя знаменитость заявила, что может помочь поклонникам попасть на предстоящий 77-й Каннский кинофестиваль во Франции. Свои услуги она оценила в три миллиона рублей. «Это билет, машина, которая вас привезет туда», — отметила автор поста.

Кроме того, она предложила совместный поход на данное мероприятие, который желающие смогут купить за шесть миллионов рублей. «Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса — все возможно, если у вас на это есть бюджет», — указала звезда.

В июне 2023 года Виктория Боня раскрыла секрет, как ей удалось попасть на красную дорожку Каннского кинофестиваля. По словам знаменитости, раньше она работала на радиостанции в Монако, и ее впервые аккредитовали на фестиваль как журналиста.