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16:28, 4 мая 2024Силовые структуры

Московский суд арестовал лидера китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»

Суд арестовал лидера китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Столичный суд арестовал лидера китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Тушинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны до 27 июня», — отметили в пресс-службе.

Известно, что Миненкову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации»).

Ранее в мае сообщалось, что задержанные в Москве адепты секты «Фалуньгун» подозреваются в связях с властями США.

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

В 2020 году Генпрокуратура признала нежелательными в России саму секту и связанные с ней западные организации.

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      Карина Черных
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