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17:01, 4 мая 2024Силовые структуры

Москвич украл сумку медицинского работника в электричке и попал под суд

МВД: в Москве пассажир украл сумку медицинского работника и 43 тысячи рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве 40-летний местный житель пойдет под суд за то, что в пригородной электричке украл у медицинского работника сумку и 43 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, кража произошла в электропоезде сообщением ПодольскНахабино. Один из пассажиров обнаружил на сиденье сумку, владельца которой рядом не было. Тогда злоумышленник взял ее и вышел на станции Текстильщики. Позже выяснилось, что владелец сумки — медицинский работник. В тот момент он отошел от своего места к другой пассажирке, которая почувствовала себя плохо. Общая сумма причиненного ущерба составила более 43 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний москвич.

Он был задержан во дворе своего дома. Похищенную сумку полицейские обнаружили и вернули потерпевшему. Украденных денег у вора при себе не было. Установлено, что их он успел потратить. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о краже. Расследование дела завершено. Все материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане камера наблюдения запечатлела, как 37-летний мужчина похитил из женской сумки 500 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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