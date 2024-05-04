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12:02, 4 мая 2024Россия

На месте хлопка в Петербурге нашли металлическую коробку с проводами и порошком

В Петербурге в котельной нашли коробку с проводами, ранее там раздался хлопок

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Петербурге в заброшенной котельной, где ранее был слышен хлопок, нашли металлическую коробку с проводами и неустановленным порошком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Громкий звук услышали жители одного из внутригородских образований утром 3 мая.

Издание утверждает, что в котельной также был обнаружен детонатор и предмет, похожий на взрыватель. Находку отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее было опубликовано видео, на котором слышно звук хлопка или взрыва. Разместивший запись Telegram-канал утверждает, что шумовая волна распространилась вдоль железной дороги в Павловске, по этой причине хлопки были слышны в разных местах.

ЖЗЛ
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