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03:03, 4 мая 2024Мир

На Западе раскрыли приоритетное пожелание Украины в списке помощи от США

Politico: дроны MQ-9 Reaper заняли первое место в списке пожеланий Украины к США

Фото: Airman 1st Class Kyrii Richardso / Globallookpress.com

Западная газета Politico раскрыла приоритетное пожелание Украины в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона. Первое место заняли разведывательные дроны MQ-9 Reaper, говорится в публикации.

Отмечается, что украинские военные планируют летние операции и ищут новые способы обнаружения и отслеживания целей. Также в материале со ссылкой на осведомленные источники уточняется, что ранее Киев стремился использовать беспилотники для ударных и наблюдательных миссий, однако теперь заинтересовался именно разведкой.

«Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Пентагон выбрал исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.

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      Марина Совина
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