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12:33, 4 мая 2024Россия

Посол Казахстана заявил о бесперспективности переговоров по Украине без России

Посол Казахстана в России Абаев: переговоры по Украине без Москвы невозможны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Достижение какого-либо соглашения по Украине без участия Москвы невозможно. Такое мнение высказал посол Казахстана в России Даурен Абаев. Слова дипломата приводит ТАСС.

Мирная конференция по Украине пройдет с 15 по 16 июня. России приглашение на мероприятие на данный момент не поступило.

Абаев рассказал о нескольких мирных инициативах по Украине. «Безусловно, должна участвовать Россия в этих процессах», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал три выгоды России от швейцарской конференции по Украине. К таковым он отнес как демонстрацию нежизнеспособности формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, так и неспособность Запада разрешить кризис. Эти факторы позволят российским войскам выполнять задачи спецоперации, заключил Медведев.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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