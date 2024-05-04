Посол Казахстана заявил о бесперспективности переговоров по Украине без России

Посол Казахстана в России Абаев: переговоры по Украине без Москвы невозможны

Достижение какого-либо соглашения по Украине без участия Москвы невозможно. Такое мнение высказал посол Казахстана в России Даурен Абаев. Слова дипломата приводит ТАСС.

Мирная конференция по Украине пройдет с 15 по 16 июня. России приглашение на мероприятие на данный момент не поступило.

Абаев рассказал о нескольких мирных инициативах по Украине. «Безусловно, должна участвовать Россия в этих процессах», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал три выгоды России от швейцарской конференции по Украине. К таковым он отнес как демонстрацию нежизнеспособности формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, так и неспособность Запада разрешить кризис. Эти факторы позволят российским войскам выполнять задачи спецоперации, заключил Медведев.