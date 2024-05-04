Россияне потратили миллиарды на легальное прослушивание музыки

НФМИ: россияне в 2023 году потратили на музыкальные подписки почти 25 млрд руб.

Россияне потратили на легальное прослушивание музыки через специальные сервисы миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) пишет РБК.

В 2023 году российские музыкальные стриминги заработали 25,4 миллиарда рублей — объем рынка музыкальных сервисов за год вырос почти на 40 процентов, подсчитали в ассоциации. Почти весь доход компании получают за счет платных подписок — 97,5 процента выручки, или 24,8 миллиарда рублей. На рекламе стриминги заработали 387 миллионов рублей, еще 242 миллиона от общей суммы пришлось на доходы видеосервисов с музыкальным контентом (в том числе, YouTube Music).

При этом большинство россиян по-прежнему готовы слушать музыку с рекламой, но бесплатно — из среднемесячной аудитории музыкальных сервисов в 76,3 миллиона человек за подписку платят только 21,7 миллиона. При этом выбор покупатели делают в пользу отечественных сервисов (95 процентов), а на долю Apple Music приходится только 5 процентов.

Представитель сервиса «Звук» заявил, что спрос на аудиоконтент в стране стабилен. Он добавил, что сервисы не конкурируют за экранное время потребителя, так как слушать музыку можно параллельно с другими занятиями. В «Яндекс Музыке» отметили, что все большее число россиян готовы платить за подписку на развлечения, при этом чаще всего они выбирают мультиподписки, дающие доступ сразу к нескольким сервисам.

В НФМИ рассказали, что основной рост рынка был обеспечен «Яндекс Музыкой», что стало возможным благодаря алгоритму рекомендаций «Яндекса». Вклад в популярность музыкальных сервисов внесли и растущие продажи умных колонок, объяснили аналитики. Основной функционал таких устройств недоступен без подписки, добавили эксперты.

В конце прошлого года единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, компания ликвидирована с 14 декабря. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года.

