Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 4 мая 2024Экономика

Россияне потратили миллиарды на легальное прослушивание музыки

НФМИ: россияне в 2023 году потратили на музыкальные подписки почти 25 млрд руб.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Россияне потратили на легальное прослушивание музыки через специальные сервисы миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) пишет РБК.

В 2023 году российские музыкальные стриминги заработали 25,4 миллиарда рублей — объем рынка музыкальных сервисов за год вырос почти на 40 процентов, подсчитали в ассоциации. Почти весь доход компании получают за счет платных подписок — 97,5 процента выручки, или 24,8 миллиарда рублей. На рекламе стриминги заработали 387 миллионов рублей, еще 242 миллиона от общей суммы пришлось на доходы видеосервисов с музыкальным контентом (в том числе, YouTube Music).

При этом большинство россиян по-прежнему готовы слушать музыку с рекламой, но бесплатно — из среднемесячной аудитории музыкальных сервисов в 76,3 миллиона человек за подписку платят только 21,7 миллиона. При этом выбор покупатели делают в пользу отечественных сервисов (95 процентов), а на долю Apple Music приходится только 5 процентов.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023

Представитель сервиса «Звук» заявил, что спрос на аудиоконтент в стране стабилен. Он добавил, что сервисы не конкурируют за экранное время потребителя, так как слушать музыку можно параллельно с другими занятиями. В «Яндекс Музыке» отметили, что все большее число россиян готовы платить за подписку на развлечения, при этом чаще всего они выбирают мультиподписки, дающие доступ сразу к нескольким сервисам.

В НФМИ рассказали, что основной рост рынка был обеспечен «Яндекс Музыкой», что стало возможным благодаря алгоритму рекомендаций «Яндекса». Вклад в популярность музыкальных сервисов внесли и растущие продажи умных колонок, объяснили аналитики. Основной функционал таких устройств недоступен без подписки, добавили эксперты.

В конце прошлого года единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, компания ликвидирована с 14 декабря. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

      Минздрав призвал производителей «Ибупрофена» изменить инструкцию

      Боня предложила фанатам заплатить шесть миллионов рублей за выход с ней в свет

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Запорожье

      На Украине назвали складывающуюся в зоне СВО ситуацию критической для ВСУ

      У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

      Россияне потратили миллиарды на легальное прослушивание музыки

      Снегопад оставил без света десятки тысяч человек в российском регионе

      Концерт российского барда в Москве отменили после обвинений в поддержке Украины

      Порезавшую лицо пенсионерке девушку-курьера задержали в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше