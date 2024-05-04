Шойгу наградил медалями отличившихся участников СВО
Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» отличившихся участников СВО
Глава Министерства обороны России (МО РФ) Сергей Шойгу наградил отличившихся участников специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Так, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении поставленных задач. При этом он поблагодарил их за образцовое несение службы и пожелал дальнейших успехов.
«Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания героев Российской Федерации», — заявил министр.
Ранее в мае сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавших эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», медалями «За спасение погибавших».