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11:12, 4 мая 2024Россия

Шойгу наградил медалями отличившихся участников СВО

Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» отличившихся участников СВО

Кадр: Минобороны России

Глава Министерства обороны России (МО РФ) Сергей Шойгу наградил отличившихся участников специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Так, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении поставленных задач. При этом он поблагодарил их за образцовое несение службы и пожелал дальнейших успехов.

«Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания героев Российской Федерации», — заявил министр.

Ранее в мае сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавших эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», медалями «За спасение погибавших».

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      Карина Черных
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