Путин наградил медалями спасавших людей во время теракта в «Крокусе» подростков

Путин наградил медалями подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавшим эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», медалями «За спасение погибавших». Указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Как следует из документа, награда присуждена красногорским школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, а также студенту колледжа Никите Иванову. В указе отмечается, что подростки предприняли «смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Во время атаки террористов Донсков, Иванов и Халилов, работавшие в концертном зале гардеробщиками, провели посетителей на территорию выставочного центра «Крокус Экспо», а дальше через служебное помещение — на улицу.

Ранее стало известно, что семье 14-летнего Артема Донскова позвонили из администрации президента. Мать мальчика рассказала, что ее спросили о желании сына встретиться с Путиным.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.