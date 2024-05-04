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19:18, 4 мая 2024Россия

Стало известно об изменениях в работе станций метро в Москве

На центральных станциях метро Москвы 5 мая будет доступен только вход и переход

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На станциях метро в центре Москвы в воскресенье, 5 мая, произойдут изменения в работе. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

Стало известно, что на станциях «Площадь Революции», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии в этот день будет доступен только вход в метро и пересадка на другие линии. На станции «Библиотека имени Ленина» пассажиры смогут осуществить только переход на другую ветку.

В Дептрансе также подчеркнули, что 5 мая возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию правоохранительных органов. «Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро и требования сотрудников», — говорится в сообщении департамента.

Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая. В сообщении пресс-службы Кремля сообщалось, что сам парад, приуроченный к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет 9 мая на Красной площади.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу раскрыл численность участвующих в параде Победы человек. По его данным, в мероприятии на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек. Также задействуют 75 единиц военной техники и вооружения и авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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      Олег Давыдов
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