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23:45, 4 мая 2024Бывший СССР

Число протестующих в Тбилиси резко возросло

Число протестующих против закона об иноагентах в Тбилиси резко возросло

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Число участников акции протеста против закона об иноагентах в центре Тбилиси резко возросло. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, к 23:00 по местному времени (22:00 по московскому) на площадь перед парламентом начали активно прибывать люди. В настоящее время толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием парламента, а также перекресток между ним и храмом Кашвети.

2 мая в ходе митинга протестующие в Тбилиси перекрыли площадь Героев в центре города. Тогда сообщалось о задержании нескольких участников акции. На следующий день протестующие против закона об иноагентах вновь собрались в центре грузинской столицы.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. Парламент республики проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Такое решение депутатов снова спровоцировало протесты и беспорядки в Грузии.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.

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      Марина Совина
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