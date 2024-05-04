Тушение огня на оборонном заводе в Берлине возобновили на второй день пожара

Тушение огня на заводе Diehl Metal Applications возобновили после ночной паузы

Пожарная служба Берлина после ночной паузы возобновила тушение возгорания на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group. Об этом сообщает телеканал телеканал RBB.

«Тушение продолжается, на месте работают около 50 человек», — сообщил представитель пожарной службы Берлина. Он отметил, что работы по тушению возгорания на предприятии продлятся до вечера.

4 мая в Берлине прервали тушение завода Diehl Metal Applications из-за угрозы попадания в стоки токсичной воды. Для предотвращения попадания воды в канал Тельтов возвели заграждения из мешков с песком.

Пожар на заводе начался 3 мая. Часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом. Возгорание на заводе Diehl не повредило производственную линию систем ПВО IRIS-T, которые поставляют на Украину. Комментируя последствия пожара, источники газеты Der Spiegel также отметили, что понесенные повреждения не повлияют на сроки немецких военных поставок на Украину.