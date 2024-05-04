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11:16, 4 мая 2024Мир

Тушение огня на оборонном заводе в Берлине возобновили на второй день пожара

Тушение огня на заводе Diehl Metal Applications возобновили после ночной паузы

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пожарная служба Берлина после ночной паузы возобновила тушение возгорания на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group. Об этом сообщает телеканал телеканал RBB.

«Тушение продолжается, на месте работают около 50 человек», — сообщил представитель пожарной службы Берлина. Он отметил, что работы по тушению возгорания на предприятии продлятся до вечера.

4 мая в Берлине прервали тушение завода Diehl Metal Applications из-за угрозы попадания в стоки токсичной воды. Для предотвращения попадания воды в канал Тельтов возвели заграждения из мешков с песком.

Пожар на заводе начался 3 мая. Часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом. Возгорание на заводе Diehl не повредило производственную линию систем ПВО IRIS-T, которые поставляют на Украину. Комментируя последствия пожара, источники газеты Der Spiegel также отметили, что понесенные повреждения не повлияют на сроки немецких военных поставок на Украину.

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      Олег Давыдов
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