Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 4 мая 2024Россия

В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров

Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров
Начало событий в новости Инаугурация президента Владимира Путина в мае 2024 года:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Совет Государственной Думы (ГД) 6 мая обсудит подготовку к утверждению кандидатур федеральных министров, премьер-министра и вице-премьеров. Документ опубликован в думской электронной базе.

В документе указано, что в ходе заседаний комитетов будут рассмотрены программы основных направлений деятельности правительства Российской Федерации, которые будут координировать выбранные кандидаты, а также программы основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Сообщается, что предложение подготовлено комитетом Госдумы по контролю. Отмечается, что по результатам проведения заседаний ответственным комитетам Госдумы предлагается принять соответствующие решения и направить в Совет ГД материалы с заключением комитета Государственной Думы о рассмотрении кандидатуры заместителя председателя правительства РФ.

Согласно российскому законодательству, правительство слагает свои полномочия в день инаугурации главы государства, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Церемония инаугурации вновь избранного президента Владимира Путина пройдет 7 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

      Бывший участковый полиции получил срок в колонии за мошенничество и помощь ОПС

      Порезавшую лицо пенсионерке девушку-курьера задержали в Петербурге

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Куклачев записал видеообращение из больницы

      Президент Казахстана приедет в Москву

      Посол Казахстана заявил о бесперспективности переговоров по Украине без России

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      На Украине мужчины заявили об усталости от правительства и нежелании воевать

      Ученые выявили связь между газовыми плитами и ранней смертью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше