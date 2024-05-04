В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров

Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров

Инаугурация президента Владимира Путина в мае 2024 года:

Начало событий в новости Инаугурация президента Владимира Путина в мае 2024 года:

Совет Государственной Думы (ГД) 6 мая обсудит подготовку к утверждению кандидатур федеральных министров, премьер-министра и вице-премьеров. Документ опубликован в думской электронной базе.

В документе указано, что в ходе заседаний комитетов будут рассмотрены программы основных направлений деятельности правительства Российской Федерации, которые будут координировать выбранные кандидаты, а также программы основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Сообщается, что предложение подготовлено комитетом Госдумы по контролю. Отмечается, что по результатам проведения заседаний ответственным комитетам Госдумы предлагается принять соответствующие решения и направить в Совет ГД материалы с заключением комитета Государственной Думы о рассмотрении кандидатуры заместителя председателя правительства РФ.

Согласно российскому законодательству, правительство слагает свои полномочия в день инаугурации главы государства, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Церемония инаугурации вновь избранного президента Владимира Путина пройдет 7 мая.