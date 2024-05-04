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16:23, 4 мая 2024Бывший СССР

В Киеве облили краской памятник Бандере

«Страна.ua»: в Киеве двое мужчин облили краской памятный крест в честь Бандеры

Фото: Linda Hughes Photography / Shutterstock / Fotodom

В Подольском районе Киева двое мужчин облили краской памятный крест в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с пятницы, 3 мая, на субботу, 4 мая. К настоящему моменту силовики уже нашли обливших памятник мужчин. Ими оказались 22-летние жители Полтавской и Житомирской областей. О своих мотивах они пока не рассказали.

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      Алевтина Запольская
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