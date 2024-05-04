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17:31, 4 мая 2024Бывший СССР

В Одессе и Николаевской области произошли взрывы

В Одессе и Николаевской области произошли взрывы, четверо человек пострадали

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе, пригороде Днепра и Николаевской области Украины произошли взрывы после объявления тревоги, пострадали несколько человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что вследствие атаки на предприятии в Харькове начался масштабный пожар. «В результате "прилета" [возник] сильный пожар на производственном предприятии в Индустриальном районе», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В настоящее время известно о четверых пострадавших в результате ЧП.

Ранее в мае в Белгороде произошел взрыв, от которого пострадали пять человек. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, угрозы их жизни нет.

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      Карина Черных
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