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19:02, 4 мая 2024Россия

В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13 этажа

УМВД: в Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13 этажа

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Омске шестилетняя девочка упала с 13 этажа и выжила. О падении ребенка сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники полиции установили, что родители девочки вышли из квартиры, чтобы забрать велосипеды, которые оставили у дома после прогулки. «Дочь уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон осталась открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко. Вернувшись, родители поняли, что ребенка дома нет», — говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения сообщили полиции, что ребенок выпал с балкона квартиры на 13 этаже дома на бульваре Архитекторов и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По данным УМВД, девочку под окнами обнаружила ее мать. Родители маленькой омички вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ведомство отметило, что семья ребенка благополучная и не стоит на учете в органах внутренних дел. Сейчас проводится проверка, произошедшее взято областной прокуратурой под контроль. «Устанавливают все обстоятельства случившегося», — отмечается в заявлении УМВД.

Ранее в Москве трехлетний мальчик выжил после падения с шестого этажа. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в машину скорой помощи, его родители были рядом.

До этого в Москве 17-летняя девушка упала с 10-го этажа дома на улице Рогожский Вал рядом со станцией метро «Римская» и уцелела.

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      Олег Давыдов
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